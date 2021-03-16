Поклонская будет участвовать в выборах в Госдуму

Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская заявила, что примет участие в выборах в Госдуму, которые пройдут в сентябре этого года. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Я не собираюсь ставить точку в своей политической карьере», — сказала она.

Несколькими днями ранее Поклонская заявила, что не получала предложений вновь баллотироваться в нижнюю палату российского парламента, и поделилась планами после ухода из Госдумы.

Выборы в Госдуму состоятся в единый день голосования 19 сентября 2021 года. Не исключено, что они будут проходить в течение трех дней.