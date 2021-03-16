Глава ПНС Ливии передал власть новому правительству

Глава Правительства национального согласия (ПН) Ливии Файез Саррадж официально передал властные полномочия новому кабинету министров и Президентскому совету, сообщает ТАСС.

«Сегодня я передаю полномочия, закрепляя принцип мирной передачи власти», – заявил Саррадж.

Он отметил, что задачей нового правительства является проведение всеобщих выборов.

В Ливии продолжается вооруженное противостояние сторонников ПНС и Ливийской национальной армии во главе с Халифой Хафтаром. Под контролем Хафтара находится значительная территория Ливии, которая не подчиняется правительству национального согласия.