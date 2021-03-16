Законопроект о праве регионов на регулировку численности бездомных животных отозван

Депутаты от фракции «Единая Россия» отозвали законопроект о наделении регионов правом самостоятельно регулировать численность бездомных животных. Об этом сообщает РИА «Новости».

Согласно сообщению, сейчас также разрабатывается законопроект о запрете на продажу животных в местах, где условия их содержания можно сравнить с жестоким обращением.

Как пояснил глава думского комитета по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов, это не затронет птичьи и рынки и зоомагазины, где питомцы, как утверждает депутат, долгое время живут без нормальной вентиляции, питания и других необходимых условий.

При этом запрет не коснется питомников со специальными вольерами.

Ранее в Госдуму был внесен законопроект, которым предлагалось разрешить регионам самостоятельно регулировать число бездомных животных.