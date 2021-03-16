Лукашенко подписал указ о комиссии по изменению конституции

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о Конституционной комиссии, которая займется подготовкой предложений по изменению основного закона страны. Об этом сообщает «БелТА» со ссылкой на пресс-службу главы государства.

В состав комиссии вошли 36 человек, ее главой назначен председатель Конституционного суда страны Петр Миклашевич.

«Созданной Конституционной комиссии поручено разработать предложения по изменению Конституции Беларуси и обеспечить их всенародное обсуждение», – указано в сообщении.

Кроме того, новый орган наделен правом задействовать в работе руководителей и специалистов государственных органов и иных организаций.

Предложения по изменению конституции должны быть представлены президенту до 1 августа текущего года, впоследствии они будут вынесены на референдум.

Решение о формировании комиссии по подготовке поправок в конституцию было принято в феврале на VI Всебелорусском народном собрании. 15 марта Лукашенко объявил о начале работы комиссии.

Протесты в Белоруссии начались после того, как ЦИК республики объявил Александра Лукашенко победителем президентских выборов, которые прошли 9 августа 2020 года. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании их официальных результатов.

Позже экс-кандидат в президенты республики Светлана Тихановская объявила о создании в стране Координационного совета оппозиции, который должен способствовать трансферу власти. Лукашенко же обвинил в протестах западные страны и потребовал возбудить уголовные дела против членов совета.