Госдума рассмотрит законопроект о блокировке сообщений о «минировании»

Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства в дела РФ извне разработала законопроект о внесудебной блокировке сообщений о ложных минированиях и вынесла его на рассмотрение. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на главу комиссии Василия Пискарева.

«Будем вносить законодательную инициативу, касающуюся внесудебной оперативной блокировки информации о ложном минировании. Это делается через прокуратуру, как известно, Генеральная прокуратура обращается соответственно в Роскомнадзор и те моментально блокируют трафик, по которому идут эти сообщения», — сказал он.

Ранее неизвестный сообщил об угрозе взрыва в Останкинской башне в Москве, всех посетителей эвакуировали.

Волна «минирований» в российских городах длится с конца 2019 года и затронула суды, торговые центры, станции метро, самолеты, учебные заведения, а также с недавнего времени и медицинские учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу.