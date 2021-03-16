МИД России обвинил Польшу в политических гонениях на российских журналистов

Власти Польши нарушают принцип свободы и плюрализма средств массовой информации, устраивая политические гонения на российских журналистов, указано в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой.

В заявлении указано, что корреспонденту ВГТРК Евгению Решетневу запретили въезд на территорию Польши на пять лет и на территорию других стран Шенгенского соглашения на три года. По заявлению польских спецслужб, журналист «вел деятельность, выходящую за рамки работы журналиста».

«В Польше обвинения в шпионаже стали частым предлогом для репрессивных действий в отношении журналистов», – отмечает Захарова.

Москва рассматривает действия польских властей как «очередной пример нарушения польскими властями шенгенского законодательства Евросоюза для сведения счетов с неугодными гражданами России».