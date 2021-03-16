Разведсообщество США заявило об отсутствии вмешательств в выборы президента

В ходе выборов президента США в 2020 году иностранные государства не совершали попыток вмешаться в выборы. Об этом говорится в докладе американского разведсообщества.

«У нас нет свидетельств тому, что какой-либо иностранный игрок пытался повлиять на технический аспект процесса голосования на выборах 2020 года в США, в том числе - на систему регистрации избирателей, учет бюллетеней, подсчет голосов или информирование о результатах», — говорится в сообщении.

Ранее Офис директора национальной разведки США обвинил власти РФ в попытке дискредитировать кандидатуру Джозефа Байдена в ходе президентских выборов.