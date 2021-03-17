CNN: США могут ввести санкции против России на следующей неделе

Американские власти могут на следующей неделе ввести ограничительные меры в отношении России из-за якобы вмешательства в избирательную кампанию США в 2020 году. Об этом сообщает CNN.

В эфире телеканала журналист со ссылкой на источники отметил, что санкции также будут установлены в отношении Ирана.

«Администрация Байдена даст ответ и сделает это быстро путём введения санкций, вероятно, уже на следующей неделе», — подчеркнул журналист.

Днем ранее в Белом доме заявили, что еще не приняли решение о санкциях против России за «вмешательство» в выборы. До этого сообщалось, что США намерены ввести санкции по итогам доклада разведки о вмешательстве в выборы. В докладе указано, что Россия якобы пыталась дискредитировать кандидатуру Джо Байдена в ходе президентских выборов.

Российские власти неоднократно отрицали причастность к вмешательству в американские выборы.