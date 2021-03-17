Посольство РФ ответило на обвинения разведки США о «вмешательстве» в выборы

Российское посольство в США заявило, что обвинения американской разведки к России о «вмешательстве» в президентские выборы США в 2020 году не способствуют нормализации отношений между странами. Об этом говорится в публикации в Facebook диппредставительства.

Посольство сравнило доклад разведки «очередным набором безосновательных обвинений». В диппредставительстве добавили, что Вашингтон следует курсу «мегафонной дипломатии», которая несет цель поддерживать негативный фон вокруг России.

В тексте также отмечается, что такими заявлениями США пытаются переложить ответственность за дестабилизацию внутри страны.

«Такой настрой администрации вряд ли соответствует предложенному нами равноправному и взаимоуважительному экспертному диалогу для поиска решений наиболее актуальных вопросов», — сказано в публикации посольства.

Ранее телеканал CNN узнал, что США могут ввести санкции против России на следующей неделе. Днем ранее в Белом доме заявили, что еще не приняли решение о санкциях против России за «вмешательство» в выборы. До этого сообщалось, что США намерены ввести санкции по итогам доклада разведки о вмешательстве в выборы. В докладе указано, что Россия якобы пыталась дискредитировать кандидатуру Джо Байдена в ходе президентских выборов.

Российские власти неоднократно отрицали причастность к вмешательству в американские выборы.