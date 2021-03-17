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Президент США Дональд Трамп и герцогиня Сассекская Меган, коллаж Президент США Дональд Трамп и герцогиня Сассекская Меган, коллаж

Трамп надеется, что на пост президента США будет баллотироваться Меган Маркл

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Бывший президент США Дональд Трамп надеется, что супруга принца Гарри Меган Маркл будет баллотироваться на пост президента страны в 2024 году. Об этом сообщает Fox News.

Бывший глава Белого дома прокомментировал сообщения о том, что Маркл якобы рассматривает такую возможность и встречалась с представителями Демократической партии США.

«Я надеюсь, что так и будет. Если это произойдет, то я еще больше буду расположен к тому, чтобы баллотироваться», — заявил Трамп.

Также Трамп напомнил о недавнем интервью принца Гарри и Маркл американской телеведущей Опре Уинфри. Он упомянул о своей встрече с королевой Елизаветой II и сказал, что считает ее потрясающей личностью. Республиканец добавил, что не является поклонником Меган Маркл.

Ранее Трамп заявил, что объявит позже о своем намерении повторно баллотироваться в президенты США.

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