Косачев подтвердил информацию о кадровых перестановках в Совфеде

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев подтвердил информацию о кадровых перестановках в Верхней палате парламента. Об этом сообщает РИА «Новости».

Ранее источник сообщал, что несколько перестановок произойдет в Совфеде, вице-спикером палаты будет избран председатель комитета СФ по международным делам Константин Косачев вместо Ильяса Умаханова. А Григорий Карасин был назван претендентом на должность председателя комитета СФ по международным делам.

«Да», — ответил парламентарий на вопрос о том, действительно ли он займет пост вице-спикера.

Косачев также подтвердил, что Карасин может получить упоминаемое место.