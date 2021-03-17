Горбачев прокомментировал итоги референдума 1991 года

Бывший президент СССР Михаил Горбачев назвал итоги референдума 1991 года поразительными. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Итоги референдума были не просто интересны, но поразительны: подавляющее большинство советских людей высказались за сохранение Советского Союза», — заявил Горбачев.

Он добавил, что проект Союзного договора был подготовлен и должен был быть подписан 20 августа 1991 года, однако планы руководства сорвал путч ГКЧП.

«Разрушение Советского Союза — это было ничто иное, как нарушение воли всего народа», — считает Горбачев.

17 марта 1991 года состоялся всесоюзный референдум о сохранении СССР как обновленной федерации равноправных суверенных государств и республик бывшего Советского Союза. Из 185,6 млн (80%) советских граждан с правом голоса приняли участие 148,5 млн (79,5%), среди которых 113,5 млн (76,43%) проголосовали за сохранение обновленного СССР.

Вскоре после референдума произошел августовский путч Госкомитета по чрезвычайному положению (ГКЧП). 8 декабря 1991 года главы России, Украины и Белоруссии Борис Ельцин, Леонид Кравчук и Станислав Шушкевич подписали «Соглашение о создании Содружества Независимых Государств», в котором заявили о прекращении деятельности СССР и создании СНГ.