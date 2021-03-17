Слушать новости
Размер шрифта
Маленький текст
Средний текст
Большой текст

Новости политики

close

Горбачев прокомментировал итоги референдума 1991 года

Прослушать новость
Остановить прослушивание
Скопировать ссылку

Бывший президент СССР Михаил Горбачев назвал итоги референдума 1991 года поразительными. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Итоги референдума были не просто интересны, но поразительны: подавляющее большинство советских людей высказались за сохранение Советского Союза», — заявил Горбачев.

Он добавил, что проект Союзного договора был подготовлен и должен был быть подписан 20 августа 1991 года, однако планы руководства сорвал путч ГКЧП.

«Разрушение Советского Союза — это было ничто иное, как нарушение воли всего народа», — считает Горбачев.

17 марта 1991 года состоялся всесоюзный референдум о сохранении СССР как обновленной федерации равноправных суверенных государств и республик бывшего Советского Союза. Из 185,6 млн (80%) советских граждан с правом голоса приняли участие 148,5 млн (79,5%), среди которых 113,5 млн (76,43%) проголосовали за сохранение обновленного СССР.

Вскоре после референдума произошел августовский путч Госкомитета по чрезвычайному положению (ГКЧП). 8 декабря 1991 года главы России, Украины и Белоруссии Борис Ельцин, Леонид Кравчук и Станислав Шушкевич подписали «Соглашение о создании Содружества Независимых Государств», в котором заявили о прекращении деятельности СССР и создании СНГ.

Добавьте «Газету.Ru» в ваши источники в Яндекс Новостях.
Подписывайтесь на канал @gazetaru в Telegram.