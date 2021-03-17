Шойгу оценил слухи о желании России присоединить Казахстан

Министр обороны России Сергей Шойгу прокомментировал слухи о том, что Россия хотела бы присоединить к себе Казахстан.

«Давайте опустимся на землю от всех этих фантазий!», — сказал он в интервью казахстанском порталу Tengrinews.kz.

Шойгу заявил, что у России с Казахстаном «давно сложившиеся братские отношения». Кроме того, страны не заинтересованы в том, чтобы «что-то делить между собой». Он напомнил, что еще в 1998 году государства провели полную демаркацию границ.

В ходе интервью министр также предупредил, что Россия должным образом ответит, если Соединенные штаты разместят ракеты средней и меньшей дальности в Европе или Японии и Южной Корее.