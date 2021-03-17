РФ ответит, если США введут против нее санкции из-за обвинений о вмешательстве в выборы

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал очередные утверждения Вашингтона о том, что Москва могла повлиять на итоги президентских выборов в США.

Он подчеркнул, что в Кремле не согласны с выводами соответствующего доклада, и Москва никогда не вмешивалась в какие-либо выборы в Соединенных Штатах, в том числе не имеет отношения к кампании бывшего американского лидера Дональда Трампа или действующего — Джо Байдена. Песков назвал доклад неправильным и бездоказательным.

«Можно еще раз выразить сожаление, что такие далеко некачественные материалы используются для того, чтобы поставить вопрос об очередных санкциях в отношении нашей страны. Такая линия вредит и без того болезненным отношениям наших стран», — подчеркнул пресс-секретарь.

Песков также добавил, что российская сторона вынуждена принимать все необходимые меры, чтобы хеджировать риски с возможными санкциями и защитить РФ.

Ранее американские спецслужбы сообщили о вмешательстве Москвы в президентские выборы. В США считают, что Кремль якобы намеревался помешать победе Джо Байдена и помочь переизбраться Дональду Трампу. В ответ на это в посольстве РФ в Вашингтоне заявили, что доклад разведывательного сообщества США является «очередным набором безосновательных обвинений» в адрес России.