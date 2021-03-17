Стало известно о состоянии заразившегося коронавирусом главы Сирии и его жены

Президент Сирии Башар Асад и его супруга Асма чувствуют себя нормально, несмотря на заражение коронавирусом. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу главы Сирии.

«Показатели лабораторных и рентгеновских исследований постепенно возвращаются в норму и не вызывают опасений у команды медиков, наблюдающей за лечением», — рассказали в пресс-службе.

Там добавили, что супруги провели на карантине уже девять дней и сейчас они выздоравливают.

К обычной деятельности Асад и его жена вернутся после окончания самоизоляции, получив отрицательный результат ПЦР-теста.

О заражении президента Сирии и его супруги стало известно 8 марта.