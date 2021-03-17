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Новости политики

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Послы ЕС согласовали новые санкции против лиц из ряда стран за нарушения прав человека

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Послы 27 стран Европейского союза договорились о новых санкциях против физических лиц, которые, по мнению ЕС, причастны к нарушению прав человека. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на одного из европейских дипломатов.

По его словам, в перечень были включены граждане разных стран, в том числе Китая. Всего в списке 11 имен, документ будет утвержден на заседании министров иностранных дел стран Евросоюза. После этого его обнародуют.

Отмечается, что в списке есть имена четырех китайских чиновников, а также указана одна организация, которые обвиняются в нарушении прав человека, а именно, представителя уйгуров — мусульманского меньшинства в КНР.

Ранее сообщалось, что Евросоюз ужесточит санкции за нарушение прав человека.

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