Послы ЕС согласовали новые санкции против лиц из ряда стран за нарушения прав человека

Послы 27 стран Европейского союза договорились о новых санкциях против физических лиц, которые, по мнению ЕС, причастны к нарушению прав человека. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на одного из европейских дипломатов.

По его словам, в перечень были включены граждане разных стран, в том числе Китая. Всего в списке 11 имен, документ будет утвержден на заседании министров иностранных дел стран Евросоюза. После этого его обнародуют.

Отмечается, что в списке есть имена четырех китайских чиновников, а также указана одна организация, которые обвиняются в нарушении прав человека, а именно, представителя уйгуров — мусульманского меньшинства в КНР.

Ранее сообщалось, что Евросоюз ужесточит санкции за нарушение прав человека.