Украинца могут выгнать из группы по Донбассу из-за мата на русском языке

Члена украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию в Донбассе Алексея Арестовича хотят исключить из-за оскорбления пользователя в интернете на русском языке, сообщает РИА «Новости».

Арестович на своей странице в Facebook ответил матом на русском языке на просьбу одного из пользователей соцсети писать по-украински. После этого депутат Верховной рады Роман Лозинский обратился к главе государства Владимиру Зеленскому с просьбой об исключении дипломата из делегации.

«За поребриком так будете общаться, Алексей Арестович. Здесь и о языке, и о мате. Сегодня выдвинул депутатскую просьбу президенту Зеленскому снять Арестовича с украинской делегации в ТКГ», – написал Лозинский у себя в Facebook.

Сам член делегации напомнил, что не занимает государственную должность, поэтому имеет право не писать на украинском языке на своей странице.

Ранее партия экс-президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» исключила из своей фракции в Харьковском областном совете депутата Александра Дорошенко из-за того, что на сессии законодательного собрания он выступал на русском языке.