Глава израильского МИДа открыл в Москве памятник жертвам Холокоста и евреям-красноармейцам

Глава министерства иностранных дел Израиля Габи Ашкенази открыл на территории посольства в Москве памятник жертвам Холокоста и еврейским военнослужащим Красной Армии, сообщает РИА «Новости».

«Среди нас сегодня здесь члены еврейской общины, которые могут жить настоящей еврейской жизнью, ходить в синагогу, праздновать Песах, праздновать другие еврейские праздники, говорить на иврите без боязни», — заявил на церемонии открытия Ашкенази.

Монумент посвящен 200 тыс. евреям, защищавшим родину во время Великой Отечественной войны и 3 млн замученным жертвам геноцида мирных жителей.

«Еврейский народ никогда не забудет роль Красной армии в победе над нацистской Германией и освобождении концлагерей на территории Европы. Факел памяти не погаснет ни здесь, ни в Израиле», — дополнил Ашкенази.

День памяти жертв Холокоста отмечается 27 января. Из почти шести миллионов жертв половина пришлась на граждан СССР.

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