Депутат Мосгордумы Митрохин сообщил о своем задержании

Депутат Мосгордумы от фракции «Яблоко» Сергей Митрохин сообщил о своем задержании в Москве. Об этом он рассказал в беседе с РИА «Новости».

«Меня задержали, я в отделении полиции по Тверскому району нахожусь <...> Мне теперь приписывают организацию массового мероприятия», – заявил политик.

По словам депутата, он давал интервью рядом со зданием Совета Федерации, неподалеку проходил одиночный пикет проживающих в общежитиях. Митрохин подчеркнул, что лично в пикете не участвовал и проинформировал об этом сотрудников правоохранительных органов.

Член Мосгордумы отметил, что сначала «в достаточно грубой форме» был задержан участник пикета, вставший у дверей здания Совфеда, после чего задержали самого депутата. Митрохин добавил, что в настоящее время ожидает прибытия адвоката.

Комментарии столичного ГУВД на данный момент отсутствуют.

12 марта Митрохин также был задержан за участие в несогласованной акции, которая прошла 23 января. Несанкционированные акции прошли в ряде крупных российских городов 23 и 31 января. Более 1250 жителей столицы были подвергнуты административному аресту.