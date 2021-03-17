Турчак: слова Байдена говорят о триумфе политического маразма в США

Заявление Байдена — это просто триумф политического маразма США и возрастной деменции их руководителя, считает секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

Он убежден, что последние выпады Байдена в адрес российского руководства — это крайняя степень агрессии от бессилия.

«Мы побеждаем пандемию, — констатировал Турчак в телеграм-канале партии. — Наша вакцина лучшая в мире — они только планируют».

Секретарь генсовета «Единой России» напомнил, что в России «межнациональный мир — у них массово ботинки целуют. У нас семья и ее ценности — у них гендеры и трансгендеры. У нас Крым — у них разговоры об отделении штатов».

Турчак также подчеркнул, что доверие россиян к Путину недосягаемо для рейтингов Байдена.