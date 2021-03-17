Политолог: неадекватность толкнула Байдена на конфликт с Россией

Последние антироссийские высказывания главы Белого дома Джо Байдена вызваны, скорее всего, неадекватным состоянием самого американского лидера, заявил «Газете.Ru» директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел Данилин.

«Байдену нужно показать, что он якобы сильный президент, и для этого он использует совершенно непарламентские обороты. Более того – он решился идти на конфликт с нашей страной», — указал политолог.

По его словам, бессильную злобу американских властей вызывает то, что Россия оставляет США позади в ряде сфер, при этом не стремясь вообще конкурировать с кем бы то ни было.

«Россия раньше США разработала вакцину против коронавируса COVID-19, при этом «Спутник V» еще и более эффективный препарат. Американская сторона теперь пытается вести против «Спутника» войну. Кроме того, авторитет Путина на мировой арене намного выше, чем у Байдена. Байден менее влиятелен, чем предыдущий американский лидер Дональд Трамп, и намного менее влиятелен, чем Путин», — детализировал эксперт.

Он напомнил, что такую же зависть к влиятельности Путина показывал предыдущий американский президент от Демократической партии – Барак Обама.

«Помимо этого, Россия за последнее время существенно улучшила Вооруженные силы, тогда как в армии США наблюдается кризис, особенно в связи с так называемой толерантностью. Также, стоит напомнить, что антироссийские санкции Вашингтона после вхождения Крыма в состав РФ не дали никакого результата, еще больше подкосив авторитет США», — напомнил аналитик.

В итоге, по словам Данилина, США пытаются поднять градус противостояния с Россией из-за безвыходности ситуации для американской стороны и бессилия.