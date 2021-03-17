Слушать новости
Размер шрифта
Маленький текст
Средний текст
Большой текст

Новости политики

close

Захарова сочла беспрецедентным шагом отзыв посла из США на консультации

Прослушать новость
Остановить прослушивание
Скопировать ссылку

Приглашение российского посла в США Анатолия Антонова в Москву для консультаций является беспрецедентным шагом, заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова. Ее слова приводит ТАСС.

«В силу того, что и так атмосфера достаточно эмоционально заряженная, я просто скажу, что такого я не припомню», — заявила Захарова.

Ранее стало известно, что Антонов вызван в Москву на консультации по дальнейшему вектору российско-американских отношений.

До этого министерство торговли США сообщило о расширении торговых санкций в отношении России в связи с ситуацией с Алексеем Навальным. Кроме того, стало известно, что Соединенные Штаты вносят Россию в список стран, с которыми запрещен импорт и экспорт оружия. Новые ограничительные меры вступают в силу 18 марта.

Добавьте «Газету.Ru» в ваши источники в Яндекс Новостях.
Подписывайтесь на канал @gazetaru в Telegram.