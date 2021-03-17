Захарова оценила призыв Украины к Германии «вернуть» Крым

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала слова украинского посла в Берлине Андрея Мельника о том, что Германия должна помочь «вернуть» Крым в состав Украины.

Свое мнение Захарова высказала на странице в Facebook.

По словам представителя российского МИДа, украинский посол оставил свою мысль о «моральном долге» Берлина незаконченной. Дипломату стоило напомнить немецким властям о том, что нацистская Германия «оккупировала Крым, который находился в составе России/РСФСР.

«Если кому за это и должны, то Москве, а не Киеву. Поскольку Берлин сносит подобные и далеко не первые исторические аллюзии посла Украины, так значит их можно развивать и нам? Услышали. Будем», – отметила Захарова.

Она добавила, что временную «моральную ответственность» Германии перед Киевом следовало отнести к поддержке переворота на Украине, невыполнению киевским руководством обязательств по минским соглашениями и ущемлению прав коренных народов.

Ранее посол Украины в Германии Андрей Мельник попросил ФРГ оказать Украине помощь в «возвращении» Крыма. По словам дипломата, содействие Украине в вопросе Крыма является «моральным долгом» Германии из-за исторической ответственности «за нацистскую тиранию» во времена Второй мировой войны.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.