Белый дом заявил о «прямолинейном» курсе в отношениях с Россией

Администрация президента США Джо Байдена намерена прямолинейно действовать в отношениях с Россией. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в ходе брифинга.

По ее словам, курс администрации Байдена в отношении России будет отличаться от курса команды бывшего президента страны Дональда Трампа.

«Мы намерены быть прямолинейными в сферах, которые вызывают у нас озабоченность <...> В то же время мы уверены, что существуют сферы, в которых мы [с Россией] можем работать вместе», – отметила Псаки.

Ранее стало известно, что посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов вызван в Москву на консультации по дальнейшему вектору российско-американских отношений. Официальный представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова назвала подобный шаг беспрецедентным. В США не прокоментировали возможность аналогичного отзыва своего посла из Москвы.

До этого министерство торговли США сообщило о расширении торговых санкций в отношении России в связи с ситуацией с Алексеем Навальным. Кроме того, стало известно, что Соединенные Штаты вносят Россию в список стран, с которыми запрещен импорт и экспорт оружия. Новые ограничительные меры вступают в силу 18 марта.