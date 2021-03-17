Псаки анонсировала новые ограничительные меры против России

Пресс-секретарь Белого Дома Джен Псаки сообщила о том, что в ближайшее время будет объявлено о новых ограничительных мерах США по отношению к России.

«Как сказал вчера вечером президент, безусловно, Россия будет привлечена к ответственности за свои действия. В ближайшее время мы расскажем об этом подробнее», — анонсировала Псаки.

По словам президента США Джо Байдена, Россия должна ответить за якобы вмешательство в президентские выборы, состоявшиеся в 2020 году.

Тем не менее, Байден отметил, что что в будущем можно «делать два дела одновременно», а также сотрудничать в областях, в которых совместная работа стран находится в общих интересах.

Ранее Белый дом заявил о «прямолинейном» курсе в отношениях с Россией. Кроме того, что Соединенные Штаты внесут Россию в список стран, с которыми запрещен импорт и экспорт оружия.

Новые ограничительные меры вступают в силу 18 марта.