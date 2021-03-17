Небензя усомнился в том, что Германии удастся «вернуть» Украине Крым

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя выразил в ходе разговора с немецким дипломатом Кристофом Хойсгеном сомнение, что Германии удастся «вернуть» Украине Крым. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Думаю, вам следует серьезно это рассмотреть. Я хотел бы знать, что он имел в виду и каких действий он требовал от вас, чтобы добиться этого. Я сомневаюсь, что они будут успешными, но это говорящий пример», — сказал постпред.

Ранее официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала слова украинского посла в Берлине Андрея Мельника о том, что из-за существующего морального долга перед страной Германия должна помочь «вернуть» Крым в состав Украины.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.