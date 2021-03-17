Канцлер Австрии призвал к скорейшему допуску «Спутника V» в ЕС

Канцлер Австрии Себастьян Курц призвал Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) к скорейшему допуску российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в Евросоюз при условии ее безопасности. Его слова приводит ТАСС.

«Что касается «Спутника V» и других вакцин, то я очень настаиваю на том, чтобы со стороны ответственного агентства в Европе последовала скорейшая регистрация всех вакцин, которые безопасны», — заявил Курц.

Ранее стало известно, что ЕМА проверит российскую вакцину от COVID-19 на соответствие обычным стандартам Евросоюза. На данный момент «Спутник V» уже зарегистрирован на национальном уровне в двух странах ЕС – в Венгрии и Словакии.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V».

Подробнее — на официальном сайте российской вакцины от коронавируса.