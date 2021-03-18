В бундестаге прокомментировали призыв Киева к Берлину помочь «вернуть» Крым

Депутат немецкого бундестага Вальдемар Гердт, член партии «Альтернатива для Германии» прокомментировал призыв посла Украины в ФРГ Андрея Мельника к Берлину помочь вернуть Крым в состав украинского государства. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Маразм крепчает. Больше и добавить нечего», — сказал парламентарий.

Гердт также отметил, что оценки крымского вопроса в таком контексте вызывают недоумение.

Накануне, 17 марта, посол Украины в Германии Андрей Мельник попросил ФРГ оказать Украине помощь в «возвращении» Крыма. По словам дипломата, содействие Украине в вопросе Крыма является «моральным долгом» Германии из-за исторической ответственности «за нацистскую тиранию» во времена Второй мировой войны.

В ответ на это официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова сказала, что украинский посол оставил свою мысль о «моральном долге» Берлина незаконченной. Дипломату стоило напомнить немецким властям о том, что нацистская Германия «оккупировала Крым, который находился в составе России/РСФСР.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.