МИД РФ: Байдену следует объяснить происходящее в США, а не высказываться о России

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что президенту США Джо Байдену для начала следовало бы объяснить, что происходит в его стране, и только после этого делать заявления о России. Об этом она сказала в эфире радиостанции «Вести FM».

«Мы знаем, что наши американские коллеги полностью отказались от ответа на прямой вопрос, что же там произошло. Их (ответов) в принципе нет. Это к ним вопрос, что вообще у них происходит», — сказала российский дипломат.

Она рассказала, что американские журналисты ночью 17 марта задавали вопросы о том, что же происходит в России.

Захарова в ответ на это подчеркнула, что «это американская машина должна включиться» и ответить на этот же вопрос.

Ранее стало известно, что посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов 20 марта отправится в Москву для консультации. В ходе встречи в МИД РФ будут обсуждены «пути выправления пребывающих в кризисе российско-американских связей».

В интервью ABC News 17 марта президент США пригрозил, что российский лидер Владимир Путин «заплатит» за якобы произошедшее вмешательство в выборы США 2020 года. Также Байден допустил личные оскорбления в адрес российского коллеги.