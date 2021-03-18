Песков рассказал, как слова Байдена отразятся на отношениях США и РФ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказался насчет слов президента США Джо Байдена, которые тот сказал в адрес России Владимира Путина и РФ в целом.

Он отметил, что в истории не было подобных высказываний.

Журналисты задали ему вопрос, как такое заявление отразится на американо-российских отношениях. «Абсолютно понятно как. Эти отношения очень плохие», — сказал Песков.

Также журналисты напомнили представителю Кремля о заявлении Байдена, который говорил о том, что все равно можно сохранить отношения между странами в сферах интересных для США. Песков ответил, что подход российской стороны будет анализироваться с послом РФ в Вашингтоне, который был приглашен в Москву.

В интервью ABC News 17 марта президент США Джо Байден пригрозил, что российский лидер Владимир Путин «заплатит» за якобы произошедшее вмешательство в выборы США 2020 года. Также глава Соединенных Штатов допустил личные оскорбления в адрес российского коллеги.

В связи с произошедшим посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов 20 марта отправится в Москву для консультации.

Вице-спикер Совета федерации Константин Косачев заявил, что ожидания политики администрации Джо Байдена в направлении России «списаны этим хамским заявлением в утиль». Он отметил, что подобные замечания недопустимы со стороны главы государства. А официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обратила внимание на то, что Байдену следует объяснить происходящее в США, а не высказываться о России.