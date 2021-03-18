Политолог раскритиковал высказывания Байдена в адрес России

Высказывания Джо Байдена в отношении России нарушают все рамки дипломатической этики, сообщил «Газете.Ru» политолог Сергей Старовойтов, комментируя интервью президента США журналисту ABC Джорджу Стефанопулосу.

«Глава любого государства не может вести себя таким образом и разбрасываться подобными заявлениями. Такая грубость в высказываниях говорит либо о том, что с Байденом действительно что-то не так, либо о помутнениях в самой администрации. И это самое печальное — во главе влиятельной страны стоит человек, который недостаточно ясно оценивает происходящее», — сказал эксперт.

Такое поведение, считает Старовойтов, может стать проблемой не только России, но и всего мира.

«Не будем забывать, что США — ядерная держава, обладающая огромным военным и экономическим потенциалом. Поэтому хотелось бы, чтобы во главе этой станы находились люди, которые адекватно оценивают происходящее и отвечают за свои слова», — пояснил он.

Политолог констатировал, что высказывания Байдена поставили под угрозу конструктивные отношения России и США.

«Политика предыдущей администрации сформировала иллюзию, что именно российские власти не способны на конструктивный разговор. Сейчас же маски сброшены — американская администрация в лице Байдена открыто и жестко заявила, как они на самом деле относятся к Росии», — заключил Старовойтов.