Внеочередные парламентские выборы в Армении назначены на 20 июня

Внеочередные парламентские выборы в Армении состоятся 20 июня 2021 года. Об этом сообщил премьер-министр страны Никол Пашинян на своей странице в Facebook.

По его словам, в ходе недавней встречи с лидером фракции «Процветающая Армения» Гагиком Царукяном политики пришли к выводу, что лучший выход из сложившейся в республике внутриполитической ситуации — это досрочные парламентские выборы.

«Принимая во внимание переговоры, которые я провел с президентом республики Армения (Арменом Саркисяном), с фракцией «Мой шаг», с лидером фракции «Светлая Армения» Эдмоном Марукяном, 20 июня этого года состоятся внеочередные парламентские выборы в республика Армения», — написал Пашинян.

Ранее президент Армении Армен Саркисян провел переговоры с лидером правящей фракции Национального собрания «Мой шаг» Лилит Макунц о возможности проведения досрочных выборов в стране.

25 февраля Вооруженные силы Армении потребовали отставки премьер-министра республики Никола Пашиняна и его правительства. В ВС утверждали, что премьер и кабмин не в состоянии принимать «адекватные решения в кризисной и судьбоносной для армянского народа ситуации».

После этого Пашинян уволил главу генштаба ВС Армении, который потребовал отставки правительства. Однако заявление об увольнении не подписал президент Армении Армен Саркисян.