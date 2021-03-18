Путин заявил, что США придется считаться с Россией

Президент России Владимир Путин в четверг, 18 марта, заявил, что США придется считаться с РФ, передает РИА «Новости».

Глава государства указал, что Вашингтон в целом настроен иметь с Москвой отношения только по тем вопросам, которые интересуют американскую сторону.

«Мы, хоть они думают, что мы такие же, как они, но мы другие люди», — заявил Путин.

По его словам, у жителей России имеется другой генетический и культурно-нравственный код. Политик отметил, что российская сторона умеет отстаивать свои собственные интересы. «Мы будем с ними (США — «Газета.Ru») работать. Но в тех областях, в которых мы сами заинтересованы. И на тех условиях, которые мы считаем выгодными для себя», — сказал Путин во время встречи с представителями общественности Крыма и Севастополя, которая проходила в формате видеосвязи.

Он подчеркнул, что американской стороне придется с этим считаться. «Им придется с этим считаться, несмотря на все попытки остановить наше развитие. Несмотря на санкции, оскорбления», — заявил Путин.

Он также добавил, что Россия, учитывая свои национальные интересы, будет и дальше развивать отношения со всеми странами мира, в том числе с США.

В этот же день Путин ответил президенту США Джо Байдену, который в интервью ABC News пригрозил, что российский лидер «заплатит» за якобы произошедшее вмешательство в выборы США 2020 года. Также глава Соединенных Штатов допустил личные оскорбления в адрес российского коллеги.