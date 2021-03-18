Путин высказался о движении Black Lives Matter и геноциде в истории США

Президент России Владимир Путин, говоря об американском истеблишменте, высказался о движении Black Lives Matter («Жизни чернокожих имеют значение», BLM) и геноциде в истории США. Об этом сообщает РИА «Новости».

Глава государства заявил, что афроамериканцы в США до сих пор сталкиваются «с несправедливостью и истреблением».

Российский лидер напомнил, что в американской истории имел место «очень жесткий, большой, тяжелый период рабства, рабовладения».

По его словам, все это движется по истории, до сегодняшнего дня сопровождает жизнь Соединенных Штатов Америки. «Иначе откуда взялось бы движение Black Lives Matter — «Жизни черных имеют значение», — сказал Путин.

Он также указал, что сознание американского истеблишмента, руководящего, правящего класса «складывалось в известных и довольно непростых условиях».

«Ведь освоение европейцами американского континента было связано с истреблением местного населения. С геноцидом, как сегодня говорят. Прямым геноцидом индейских племен», — добавил Путин.

Ранее сообщалось, что движение Black Lives Matter стало самым влиятельным явлением в искусстве.

Движение Black Lives Matter было основано еще в 2012 году, а после убийства в США афроамериканца Джорджа Флойда вышло на пик популярности.