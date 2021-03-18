Слушать новости
Размер шрифта
Маленький текст
Средний текст
Большой текст

Новости политики

Ревенко назвал высказывания Байдена беспрецедентным хамством

Прослушать новость
Остановить прослушивание
Скопировать ссылку

Первое интервью президента США Джо Байдена после вступлениям в должность является беспрецедентным хамством, впервые в истории американский лидер позволил себе грубое и ничем не подкрепленное высказывание в адрес России, заявил депутат Государственной Думы Евгений Ревенко.

«Даже в советское время, когда противостояние держав было на пике, ни один американский президент не позволял себе высказываться подобным образом в адрес советского лидера. Эти высказывания оскорбляют не только президента, но и всю страну, всех граждан», — рассказал он «Газете.Ru».

Депутат отметил, что причины такого поведения американского лидера остаются загадкой.

«Я думаю, целью такого высказывания стало желание создать аргументацию для предстоящего санкционного наступления. И сделал он это как мог — топорно и по-хамски», — считает Ревенко.

Эксперт напомнил, что российский посол в США приглашен в Москву для обсуждения дальнейшей стратегии политики в отношении США.

«Но главный вопрос — что будет делать Байден с его командой, как они видят дальнейшее взаимодействия с Россией», — заключил он.

Добавьте «Газету.Ru» в ваши источники в Яндекс Новостях.
Подписывайтесь на канал @gazetaru в Telegram.