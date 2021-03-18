Ревенко назвал высказывания Байдена беспрецедентным хамством

Первое интервью президента США Джо Байдена после вступлениям в должность является беспрецедентным хамством, впервые в истории американский лидер позволил себе грубое и ничем не подкрепленное высказывание в адрес России, заявил депутат Государственной Думы Евгений Ревенко.

«Даже в советское время, когда противостояние держав было на пике, ни один американский президент не позволял себе высказываться подобным образом в адрес советского лидера. Эти высказывания оскорбляют не только президента, но и всю страну, всех граждан», — рассказал он «Газете.Ru».

Депутат отметил, что причины такого поведения американского лидера остаются загадкой.

«Я думаю, целью такого высказывания стало желание создать аргументацию для предстоящего санкционного наступления. И сделал он это как мог — топорно и по-хамски», — считает Ревенко.

Эксперт напомнил, что российский посол в США приглашен в Москву для обсуждения дальнейшей стратегии политики в отношении США.

«Но главный вопрос — что будет делать Байден с его командой, как они видят дальнейшее взаимодействия с Россией», — заключил он.