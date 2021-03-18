Медведев процитировал Фрейда в комментарии слов Байдена

Зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев прокомментировал высказывание американского президента Джо Байдена о президенте России Владимире Путине. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Медведева, он встречался с главой Белого дома на различных мероприятиях. Зампредседателя отметил, что политик произвел на него «адекватное впечатление».

При этом он вспомнил цитату Зигмунда Фрейда о том, что в жизни ничто не обходится так дорого, как болезнь или глупость.

«Но, судя по всему, время его не пощадило. Комментировать тут нечего», — сказал Медведев.

17 марта в интервью ABC News американский глава Джо Байден заявил, что президент России Владимир Путин «заплатит» за якобы произошедшее вмешательство в американскую президентскую избирательную кампанию 2020 года. Также президент США позволил личные оскорбления в адрес российского коллеги. В том числе ответил утвердительно на вопрос, считает ли он Путина убийцей. Путин ответил на слова Байдена, пожелав ему здоровья.