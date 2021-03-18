На Украине перечислили причины возможного распада страны

Украинский бизнесмен Евгений Черняк в статье для издания «Главред» описал две причины, почему страна может распасться.

По его словам, из-за высоких налогов для предпринимателей 80% деловой элиты станут налоговыми резидентами других государств.

«Все ребята, чьи ленты фейсбука забиты фото с эмиратских пляжей, там не только купаются — в большинстве они заняты оформлением документов для налогового резиденства», — заявил Черняк.

Второй проблемой является ситуация на рынке труда, в том числе сюда относятся низкие зарплаты. Когда после пандемии коронавируса будут открыты границы, увеличится отток рабочей силы, компании смогут сохранить хороший сотрудников только при повышении окладов.

«Причем как платить европейскую зарплату, привязанную к евро, а свой продукт продавать за украинский средний чек, никто не знает. Математика никак не складывается», — заключил Черняк.

Ранее бывший представитель Киева на переговорах в Минске, дипломат Роман Бессмертный заявил, что «клуб друзей против президента РФ Владимира Путина» распадается.