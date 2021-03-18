Путин: власти обеспечат безопасность в Крыму

Власти сделают все, чтобы обеспечить в Крыму стабильность и безопасность. Об этом заявил президент России Владимир Путин, пишет РИА «Новости».

«Мы делаем и сделаем все для обеспечения в Крыму стабильности и безопасности, для дальнейшего комплексного развития транспорта, энергетики, всей инфраструктуры», — сказал Путин.

По словам президента, власти будут помогать промышленным и аграрным предприятиям, малому и среднему бизнесу, а также развивать туризм и привлекать инвестиции.

Путин подчеркнул, что качество жизни в регионе должно увеличиваться: крымчане должны иметь возможность получить хорошее образование, современные медицинские услуги и высоко оплачиваемые рабочие места.

Ранее глава государства поздравил крымских жителей с седьмой годовщиной воссоединения Крыма с Россией. Глава государства сделал это во время встречи с представителями общественности полуострова и Севастополя, которая проходила в формате видеосвязи.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.