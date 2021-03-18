В МИД России заявили, что высказывания Байдена «не наш скандал»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва не намерена ухудшать отношения с Вашингтоном, несмотря на неприемлемость высказываний президента США Джо Байдена. Об этом сообщает РИА «Новости».

По ее словам, российско-американские отношения и так находятся в тупике.

Она подчеркнула, что как в российскую стратегию, так и в тактику внешней политики не входит желание «ставить палки в колеса».

«Это точно не наш скандал. Это туда, в Америку, пожалуйста, обратитесь с этими вопросами к американским представителям», — подчеркнула Захарова.

Официальный представитель ведомства добавила, что у нее вызывает шок решение многих американских чиновников, официальных представителей и пресс-секретарей «полностью закрыться от этих комментариев, начать молчать».

17 марта в интервью ABC News американский глава Джо Байден заявил, что президент России Владимир Путин «заплатит» за якобы произошедшее вмешательство в американскую президентскую избирательную кампанию 2020 года. Также президент США позволил личные оскорбления в адрес российского коллеги. В том числе ответил утвердительно на вопрос, считает ли он Путина убийцей. Путин ответил на слова Байдена, пожелав ему здоровья.