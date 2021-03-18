Путин считает, что Россия и США должны сохранить отношения

Россия и США должны сохранить отношения, заявил президент РФ Владимир Путин. Об этом пишет ТАСС.

Путин также снова напомнил о своем отношении к словам американского коллеги Джо Байдена.

«Когда мы кого-то изучаем или думаем, что изучаем, у нас складывается впечатление, что мы смотрим на объект нашего изучения через лупу или как минимум через прозрачное стекло. На самом деле, мы, как правило, смотримся в зеркало», — заметил российский лидер.

В то же время он призвал продолжить отношения между странами, несмотря на заявления Байдена.

Ранее Путин предложил провести разговор с Байденом в «прямом эфире».

Российский глава государства сказал, что с дискуссией «не стоит затягивать» и предложил провести ее в пятницу, 19 марта, или в понедельник, 22 марта.