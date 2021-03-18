Путин поручит МИД проработать вопрос переговоров с Байденом

Президент России Владимир Путин заявил, что поручит Министерству иностранных дел проработать вопрос о проведении дискуссии с президентом США Джо Байденом. Об этом сообщает «Россия 24».

«Соответствующее поручение дам МИД РФ», — сказал Путин.

Он также предложил главе Белого дома провести переговоры в «прямом эфире».

По его словам, такой формат был бы интересен гражданам России, США, а также иностранным представителям.

Глава государства призвал «не откладывать в долгий ящик» решение по данному вопросу. В качестве возможных сроков проведения дискуссии российский президент назвал пятницу, 19 марта, и понедельник, 22 марта. Путин объяснил такой выбор тем, что планирует съездить в тайгу и отдохнуть там на выходных.

Кроме того, Путин выразил мнение, что Россия и США должны сохранить отношения.