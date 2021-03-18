Белый дом заявил, что Байден не жалеет о своих высказываниях о Путине

Пресс-секретарь Белого дома Джейн Псаки заявила, что президент США Джо Байден не жалеет о своих высказываниях о российском коллеге Владимире Путине. Об этом сообщает ТАСС.

С соответствующим вопросом к ней обратился журналист ABC.

«Нет. Президент дал прямой ответ на прямой вопрос», — сказала Псаки.

Кроме того, она добавила, что глава Белого дома «не будет сдерживаться ни в словах, ни в действиях».

17 марта в интервью ABC News американский глава Джо Байден заявил, что президент России Владимир Путин «заплатит» за якобы произошедшее вмешательство в американскую президентскую избирательную кампанию 2020 года. Также президент США позволил личные оскорбления в адрес российского коллеги. В том числе ответил утвердительно на вопрос, считает ли он Путина убийцей. Президент России ответил на слова Байдена, пожелав ему здоровья.

Позднее российский глава государства предложил провести разговор с Байденом в «прямом эфире».