Слушать новости
Размер шрифта
Маленький текст
Средний текст
Большой текст

Новости политики

close

Сенат США утвердил директора ЦРУ

Прослушать новость
Остановить прослушивание
Скопировать ссылку

Сенат США утвердил Уильяма Бернса на посту директора ЦРУ. Об этом пишет РИА «Новости».

Решение было принято единогласно.

Бернс был послом США в Москве с 2005 по 2008 год, после занимал должность заместителя госсекретаря в Госдепе. В 2014 году после 33 лет дипломатической карьеры Бернс уволился из внешнеполитической службы.

Ранее сенатор-республиканец Тед Круз блокировал утверждение Уильяма Бернса на посту директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ) из-за бездействия администрации США в отношении российского газопровода «Северный поток – 2».

Добавьте «Газету.Ru» в ваши источники в Яндекс Новостях.
Подписывайтесь на канал @gazetaru в Telegram.