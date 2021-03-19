Байден назвал Камалу Харрис президентом США

Президент США Джо Байден оговорился во время речи о процессе вакцинации от коронавируса в стране, назвав вице-президента Камалу Харрис «президентом». Об этом сообщает Fox News.

«Когда мы с президентом Харрис предприняли виртуальный тур по пункту вакцинации в Аризоне не так давно, одна из медсестер вводила людям инъекции, и каждое введение вакцины было похоже на введение дозы надежды», – заявил глава государства.

Американский лидер неоднократно допускал оплошности в своей речи. Так, в ноябре минувшего года во время выступления перед сторонниками он назвал свою внучку именем погибшего сына Бо Байдена, а в декабре ошибочно назвал Камалу Харрис «избранным президентом».

9 марта Байден, вероятно, забыл имя министра обороны США Ллойда Остина, назвав его «парень вон там, который управляет этим подразделением»