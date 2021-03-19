Госсекретарь США описал будущее отношений с Китаем

Соединенные Штаты намерены поддерживать с Китаем как конкурентные, так и сотруднические отношения, заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен в ходе переговоров с китайской стороной на Аляске. Его слова приводит ТАСС.

«Отношения США с Китаем будут конкурентными там, где следует, сотрудническими там, где это возможно, и конфронтационными там, где это необходимо», — подчеркнл Блинкен.

Глава Госдепа добавил, что Вашингтон намерен прямо говорить с Пекином о проблемных вопросах и о приоритетах американской стороны.

В Анкоридже, штат Аляска, стартовали первые переговоры между Китаем и США с момента смены американской администрации. США представляют госсекретарь Энтони Блинкен и помощник президента по нацбезопасности Джейк Салливан, от КНР на встрече присутствуют министр иностранных дел Ван И и член политбюро ЦК Коммунистической партии Китая, глава канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ян Цзечи.

Ранее сообщалось, что в преддверии переговоров стороны выдвинули друг к другу совершенно разные требования.