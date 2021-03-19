В США предложили новый закон о сотрудничестве с Украиной

Группа американских сенаторов предложила законопроект о сотрудничестве с Украиной в сфере безопасности, сообщается на сайте комитета сената США по международным делам.

Законопроект, в частности, предусматривает назначение американского специального посланника по Украине при переговорах в нормандском формате и создание Госдепом США рабочей группы по Украине совместно с европейскими союзниками.

Кроме того, инициативой предлагается упростить передачу украинской стороне вооружений, выделять Киеву $4 млн в год на тренировку украинских военных, а также предоставлять до $300 млн в год в качестве военной помощи.

«Поскольку Украина по-прежнему является жизненно важным испытанием для нашей способности помочь хрупким демократиям противостоять давлению внутренних и внешних злонамеренных сил, как никогда важно, чтобы мы подтвердили сильную двухпартийную поддержку Украины как в Конгрессе, так и в Белом доме», — заявил один из авторов законопроекта Крис Мерфи.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о намерении американской стороны укреплять помощь Украине.