Постпред РФ при ООН не представлял Россию на встрече с Байденом

Россию на встрече президента США Джо Байдена с постоянными представителями стран-членов Совета Безопасности ООН представляла заместитель постпреда страны при организации Анна Евстигнеева, сообщил первый зампостпреда Дмитрий Полянский на своей странице в Twitter.

«Россию представляла заместитель постоянного представителя Анна Евстигнеева. Она не сделала никаких заявлений президенту США», — написал Полянский.

По данным РИА «Новости», Россия была единственной страной, от которой на встрече присутствовал не сам постпред, а его заместитель.

Ранее стало известно, что американский лидер Джо Байден провел виртуальную встречу с постоянными представителями стран-членов Совета Безопасности ООН. В ходе встречи он подтвердил приверженность США возобновлению взаимодействия с международными организациями, в том числе с ООН.