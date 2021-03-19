Путин отправил в отставку ряд высокопоставленных лиц в правоохранительных органах

Президент РФ Владимир Путин произвел назначения и отставки в правоохранительных органах. Об этом пишет газета «Коммерсант», ссылаясь на неопубликованный указ президента.

Согласно сообщению, Путин освободил от занимаемых должностей начальника полиции, замминистра внутренних дел Чечни Апты Алаудинова и заместителя прокурора Московской области Семена Якубова.

Также президент отправил в отставку начальника ГУ МЧС по Пермскому краю Андрея Бубенцова.

Тем же указом президент назначил на новые должности 18 сотрудников МВД.