Пашинян останется врио премьера Армении до парламентских выборов

Никол Пашинян останется исполняющим обязанности премьер-министра Армении до проведения в республике внеочередных досрочных парламентских выборов 20 июня. Об этом заявил вице-спикер армянского парламента, член правящей партии «Гражданский договор» Ален Симонян, передает «Интерфакс».

«Другой вариант не обсуждается и не обсуждался. До выборов Пашинян останется временно исполняющим обязанности премьер-министра», — сказал политик в пятницу, 19 марта.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что внеочередные парламентские выборы в республике пройдут 20 июня. По его словам, соответствующее решение было принято по итогам его встречи с лидером оппозиционной фракции «Процветающая Армения» Гагиком Царукяном.

В «Процветающей Армении» эту информацию подтвердили, отметив, что премьер должен покинуть свой пост до 20 апреля, чтобы парламентские выборы состоялись в указанный срок.

В феврале текущего года ситуация в Армении обострилась на фоне конфликта Пашиняна с руководством Генштаба вооруженных сил страны. Военные призвали премьера подать в отставку, что поддержали в оппозиции. Глава кабмина расценил действия Генштаба как попытку госпереворота.