В Кремле рассказали о возможных сроках переговоров Путина и Байдена

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, когда могут состояться переговоры главы государства Владимира Путина с его американским коллегой Джо Байденом.

По его словам, в настоящее время предпринимаются действия по дипломатическим каналам по запросу такого контакта.

Представитель Кремля напомнил, что предыдущий разговор глав двух государств состоялся по инициативе Вашингтона.

«Вот сейчас российская сторона в свете вот этой инициативы президента Путина проявляет сама инициативу и по дипканалам эту инициативу передает и будет ожидать ответа», — добавил Песков.

Пресс-секретарь также добавил, что встреча может пройти по видеосвязи.

Накануне, 18 марта, президент России Владимир Путин предложил провести разговор с американским лидером Джо Байденом в прямом эфире после того, как глава США заявил, что Путин «заплатит» за якобы произошедшее вмешательство в американскую президентскую избирательную кампанию 2020 года.

Позднее пресс-секретарь президента США Джен Псаки заявила, что Белый дом пока не принял предложение об организации в прямом эфире возможной беседы Путина и Байдена, поскольку второй будет в ближайшее «довольно занят» в Джорджии.